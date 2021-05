Atlético Nacional: ¿Qué ha dicho Leonel Álvarez de la opción de ser el DT?

Ante las eliminaciones de Atlético Nacional con Alexandre Guimaraes en el semestre y los más de 3 años sin títulos del equipo, algunos proponen el nombre de Leonel Álvarez. ¿Qué dice él?

La última vez que habló públicamente de eso fue en mayo de 2020. Hace un año lo hizo en DirecTV Sports. “A mí me cobran de algo normal, como haber quedado campeón con Independiente Medellín. Pero claro que a mí me gustaría dirigir a Atlético Nacional“, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “¿Quién no desea algún día ser entrenador de Atlético Nacional? Además, soy ganador y si me dan la oportunidad de ir, estoy convencido que no voy a ser campeón solo una vez, sino muchas veces. Todo lo que tiene Nacional, sus herramientas, le gustaría disfrutarlo a un entrenador”. Contundente.

Leonel Álvarez es un DT que no dirige desde marzo de 2019 cuando salió del Club Libertad en Paraguay. A partir de ese momento busca una nueva oportunidad. Sería la séptima en su carrera tras las experiencias en Independiente Medellín, la Selección Colombia, Águilas Doradas, Deportivo Cali, Cerro Porteño y el Club Libertad.

¿La tendrá en Atlético Nacional? Es un equipo en el que él tiene historia. Leonel Álvarez jugó con el equipo verdolaga entre 1987 y 1990. En ese tiempo logró un par de títulos internacionales. ¡Estuvo en el título de la Copa Libertadores! También en el de la Copa Interamericana.