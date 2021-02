Atlético Nacional: ¡Qué empiece la rotación!

Foto: Twitter Atlético Nacional

Atlético Nacional trabaja este finde de semana a doble jornada en su sede deportiva, ubicada en Guarne, Antioquia, pensando la seguidilla de compromisos que comienza el martes frente a Alianza Petrolera, por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2021-I. El próximo jueves 11 debutará en Copa Libertadores y desde ya se prepara dicho duelo. La rotación se visualiza como una alternativa para las aspiraciones del técnico.

En la mañana de este sábado, el entrenador Alexandre Guimarães probó con diferentes integrantes del plantel que incluso no han hecho parte del grupo con el que ha afrontado las nueve jornadas del rentado local y la única que disputó en Copa BetPlay 2020. “La preparación de todo el plantel está para entrar en esta continuidad de partidos que tenemos empezando el martes. En la sesión, con los futbolistas que no tuvieron acción el partido anterior, hemos insistido mucho y salió una práctica de fútbol muy buena porque todos, la gran mayoría, van a tener que llegar al campo y rendir ante esta situación de partido, viaje, partido, etc, etc”, expresó el DT.

Previsión del clima: lluvias fuertes ☔⛈️. Sin importar el clima nos preparamos con todo por los 3 puntos 🇳🇬⚽ #vamosnacional pic.twitter.com/nztvh4tyFt — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 27, 2021

El cuadro Verdolaga ya comenzó a analizar el juego en el certamen continental, en el que prácticamente ya tiene rival, pues Guaraní derrotó en Bolivia por 0-4 a Royal Pari y tan solo debe darle trámite al choque de vuelta en Asunción. “Ya estamos recopilando, sobre todo después del primer resultado, creemos que nos va a tocar ellos. Y por supuesto también nuestra planificación de los próximos dos partidos con los futbolistas que nosotros estemos pensando involucrar para uno o para otro juego, es con el fin de llegar el grupo que vaya a viajar allá a Paraguay que lleguen al cien por ciento. Y esa planificación ya la hemos empezado a hablar con la gente del cuerpo técnico, para estar muy en sintonía con el staff médico, para tener bien a todos los que puedan estar listos para esa fecha”, apuntó.

+ “¿Será que a Guimarães le recomiendan meter jugadores en Nacional?”: Jorge Bermúdez

+ ¡El nuevo goleador de la Liga BetPlay 2021-I es Verde!

+ Neyder Moreno y el ‘jalón de orejas’ en redes sociales por su expulsión con Atlético Nacional

Acá, más análisis de Alexandre Guimarães sobre el partido de Copa Libertadores: