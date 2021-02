Atlético Nacional: protocolos para el ingreso de hinchas vs. América

La Alcaldía de Medellín continúa trabajando en la construcción del piloto que representa el regreso paulatino de los hinchas al estadio Atanasio Girardot para presenciar y participar del Fútbol Profesional Colombiano, el cual es de los únicos sectores que no han recibido reactivación en la pandemia por el COVID-19. Los de Atlético Nacional podrán ingresar este domingo al encuentro frente al América de Cali, siguiendo unos estrictos protocolos.

Diana Toro, quien es la directora del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, INDER, explicó en una entrevista para La W Radio, que en esta oportunidad se implementarán las mismas medidas que ya fueron utilizadas y funcionaron durante el compromiso entre Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima, que correspondió a la final de la Copa BetPlay 2020 y que fue el pionero en el permiso a los aficionados.

A partir de ahí, comenzaron a trabajar en estrategias para que de a poco el deporte vaya abriendo sus puertas y la economía que este mueve pueda volver a operar. Así las cosas, ante los Diablos Rojos podrán asistir igualmente 30 personas, tal como en el duelo del Poderoso, las cuales deberán ser músicos pertenecientes a la banda de Los Del Sur, barra oficial del cuadro Verdolaga. Estos tienen que ser escogidos previamente por los líderes de la organización.

Al recinto tendrán que entrar “por una puerta muy diferente, distante a por donde ingresan los futbolistas con todo su equipo logístico”, según dijo la funcionaria pública. Primero deben pasar por dos controles de seguridad, ubicados en el ingreso a la unidad deportiva: allí se confirma la identidad de cada músico y se verifica que estén en el listado. Luego, se realiza una exhaustiva revisión de los instrumentos y finalmente, se aplican todos los protocolos de bioseguridad.

Ya en las tribunas se debe manejar el distanciamiento físico, por lo que se ubica a cada hincha en modo de zigzag con una fila vacía entre ellos. Adicionalmente, está prohibida cualquier tipo de celebración que implique contacto. “Importante recalcar acá que se tiene primero una conversación con ellos. Antes de llevar este proceso nosotros tenemos una comunicación muy fluida con los líderes de las barras, los presidentes de los dos equipos, donde hablamos acerca de la emoción que obviamente les produce el gol y de pronto en esa emoción van a querer tener esas expresiones de afecto, pero sabemos que están por el momento prohibidas”, indicó Toro.

Con la prueba anterior hecha con los seguidores del conjunto Rojo, la directora resaltó el comportamiento de estos dentro del estadio y espera que los del Verde también lo logren. “Lo hicieron muy bien y digamos que no hubo estas expresiones de afecto, ni estas cercanías entre ellos, y lo mismo aplicaría por su puesto a los hinchas del Nacional. Ya se ha hablado con antelación con sus líderes y son muy conscientes de que estos momentos de euforia y de emoción toca disfrutarlos desde lo individual”, agregó.

Sin embargo, la buena conducta vivida en el juego definitivo de la Copa dentro de las graderías, no se pudo obtener por fuera de ellas, pues en los alrededores del escenario deportivo se presentaron aglomeraciones en torno al festejo de DIM como campeón del torneo alterno del balompié cafetero, en donde no se cumplió ni con el distanciamiento y menos con el uso del tapabocas. Por lo que esperan tener más control en esta ocasión y que estos sucesos no se presenten más, para poder seguir avanzando en el retorno de las hinchadas a los estadios.

Este un tema que el país ha tenido en conversaciones y ya en Cali y Bogotá, con la final del año pasado de Independiente Santa Fe y América de Cali, se habían presentado acercamientos con respuestas negativas por parte de las autoridades. No obstante, en Medellín lograron dar un paso adelante para que a través de la cultura ciudadana se pueda reactivar este sector.

El partido América vs. Nacional de la jornada 8 de la Liga BetPlay 2021-I, será el 21 de febrero a las 8:10 p.m., con transmisión de Win Sports+.