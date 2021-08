Atlético Nacional: ¿¡Prestar a Dorlan Pabón y los demás futbolistas que contrató!?

A un día de la Asamblea en Dimayor que será definitiva en el tema que Atlético Nacional sostiene con Cortuluá y su imposibilidad de inscribir a sus fichajes, se conoció esta propuesta que le harían al cuadro verdolaga.

Se conoció a través de ESPN FC Show. El periodista Julián Capera adelantó lo que sucedería en la reunión presencial entre los directivos de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano. Allí habría propuesta para Atlético Nacional, que seguiría imposibilitado para inscribir a los 6 futbolistas que sumó a su plantel para el 2021-2: Dorlan Pabón, Ruyery Blanco, Felipe Aguilar, Nelson Palacios, Yeison Guzmán y Cristian Castro Devenish.

“Mañana le ofrecerán a Atlético Nacional prestar los jugadores que no puede inscribir a otros equipos del fútbol Colombiano”, contó Julián Capera en dicho programa y fue replicado por su compañera en el set, Melissa Martínez. Es una idea que tendrían para intentar solucionar parcialmente el tema que se ha mantenido durante varias semanas.

A esta altura de la Liga BetPlay II-2021, disputadas 3 fechas, Atlético Nacional no contó con ninguno de los futbolistas ya mencionados. No puede hacerlo. Ellos presentaron tutelas para solucionar el tema pero no funcionó. Viene una Asamblea definitiva en la que estarían planteándole esa posibilidad.

“La posición de la mayoría de los clubes es respaldar la institucionalidad de la Dimayor. El comportamiento de Atlético Nacional no ha sido bien recibido por los clubes en Colombia. Están furiosos porque sienten que está llevando todo hasta las últimas consecuencias y ya le avisaron a los equipos que estamos a nada de una visita de una Comisión Reguladora de la FIFA”, empezó informando Julián Capera.

Y agregó: “Los clubes le van a proponer a Atlético Nacional que para evitar el lío que tiene con los jugadores, se los preste”.

¡EXCLUSIVA EN #ESPNFShowColombia! Asamblea de la Dimayor y Bomba para #Nacional, ¿Qué temas se trataran? @JulianCaperaB con todos los detalles. pic.twitter.com/LqOzQsEH6w — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) August 3, 2021