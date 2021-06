Atlético Nacional: Presidente confirmó acercamientos por Baldomero Perlaza y el ‘Rifle’ Andrade

Con el mercado de fichajes abierto, existe la posibilidad de que salgan de Atlético Nacional jugadores importantes como Baldomero Perlaza e incluso Andrés el ‘Rifle’ Andrade.

En las últimas horas, el presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, esclareció varios rumores sobre el tema fichajes dentro del equipo y también habló de unas posibles salidas que se podrían dar en el presente mercado de pases.

Ante esto, el periodista de Noticias Uno, Alexis Rodríguez, le preguntó sobre la posible salida de Baldomero Perlaza y el ‘Rifle’ Andrade, el primero en Selección Colombia y el segundo hizo parte de los pre convocados. Lo que incrementaría sus pretendientes.

“Había conversaciones, ambos son jugadores de grandísima calidad que podrían mejorar el nivel de equipo de potentes en Sudamérica y Centroamérica. Por lo tanto han habido acercamientos. Pero no hemos considerado ninguna oferta oficial en concreto. Eso no quiere decir que no se puedan presentar porque esos acercamientos se pueden convertir en ofertas formales en cualquier momento”, dijo Gutiérrez.

Emilio Gutiérrez, Pte. @nacionaloficial ¿Posiciones en la buscan refuerzos? ¿Hay ofertas por Baldomero Perlaza y “El Rifle” Andrade? ¿A Nacional le ofrecieron le interesa @teogol_ ? ¿La organización Ardila desea vender el equipo? pic.twitter.com/JKWyJTThFp — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) June 18, 2021

Por ahora, Baldomero Perlaza está concentrado con la Selección Colombia en Brasil, disputando la Copa América y será el último jugador en integrarse a la pretemporada del equipo Verdolaga. Por su parte, el ‘Rifle’ Andrade sigue disfrutando de unas cortas vacaciones.