Atlético Nacional: ¿Por qué Yeison Guzmán no jugará ante Millonarios?

Atlético Nacional jugará en la Florida Cup y allí tampoco podrá contar con algunas de las contrataciones que hizo para el semestre. Están Yeison Guzmán, Ruyery Blanco y Nelson Palacio.

¿Qué pasó con ellos? No están en el listado de 18 futbolistas que desplazó Atlético Nacional a Estados Unidos para jugar contra Millonarios en la Florida Cup. Eso tiene que ver con que no tramitaron el visado. No hubo tiempo para eso debido al llamado de última hora al equipo para disputar la competencia en reemplazo de Inter de Milán y Arsenal FC.

Por ende el par de contrataciones que hizo Atlético Nacional y sí tendrá para este partido son dos que regresaron al equipo: el zaguero Felipe Aguilar y el atacante Dorlan Pabón. Ambos hacen parte del equipo elegido por Alejandro Restrepo para el compromiso y se espera que sean titulares en el mismo.

En el caso de Yeison Guzmán, Ruyery Blanco y Nelson Palacio, seguirán a la espera de la resolución del conflicto entre Atlético Nacional y Cortuluá para poder ser inscritos ante la Dimayor y así jugar en la Liga BetPlay. De momento se han perdido un par de duelos. Ahora, aunque por otro tema, tampoco estarán en la Florida Cup. El hincha verdolaga debe seguir esperando para verlos.

Los convocados de Atlético Nacional para la Florida Cup

Arqueros: Aldair Quintana y Juan José Uribe.

Defensores: Felipe Aguilar, Brayan Córdoba, Hayen Palacios, Jonathan Marulanda, Jímer Fory y Yerson Candelo.

Mediocampistas: Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Andrés Andrade y Álex Castro.

Delanteros: Dorlan Pabón, Tomás Ángel, Jéfferson Duque y Jonatan Álvez.