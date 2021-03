Después del contundente triunfo de Atlético Nacional por 5-0 sobre Alianza Petrolera en el juego de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2021-I, el presidente de la institución Juan David Pérez anunció sorpresivamente su renuncia. Este miércoles se conocieron detalles a través de la rueda de prensa que concedió.

“Por frustración no salgo. Por sentimientos ante el logro deportivo no salgo. Sí había dicho que el 2020 era muy importante, llegó la pandemia, lo aplazó para el 2021. Y Había dicho que si el 2021 no llegaba la 17 (estrella) me iba y lo había dicho porque soy hincha y quiero títulos. No es un tema de frustración, es un tema de momento, de tomar decisiones y yo creo que aquí la familia es importante, es clave, es volver a lo básico después de lo que hemos asimilado y aprendido. Son decisiones y por eso quise anunciarlo con tiempo para poder hacer una entrega a quien corresponda tranquila, con planeación, con rigor, entregando una a una las situaciones del club. Es un tema un poco de cansancio, pero de ningún sentimiento negativo. En este tipo de noticias se habla de proyectos personales y no tengo proyectos específicos, es una decisión de vida. Y esperamos mirar en qué podemos ser útiles”, explicó el directivo.

Pérez llegó al cuadro Verdolaga en 2018, cuando el equipo pasaba por una difícil situación económica. “La vida es de momentos, teníamos un reto, teníamos la meta de que el plan de recuperación financiera se consolidaba en el 2020, los contratos laborales de los jugadores duran tres años, eso tiene una directa relación 2018-2020 y todo estaba dado para que al 2020 llegáramos a punto de equilibrio y desafortunadamente apareció una competencia que no queríamos jugar, que se llama la pandemia, y nos cambió todo, esto se complicó, se puso muy difícil, el año pasado fue de altísima complejidad especialmente para los equipos grandes, la ausencia de público para un club como Atlético Nacional representa más o menos entre 5 y 7 millones de dólares por año de déficit de ingresos”, indicó.

Al dirigente le quedó el sinsabor de no haber podido conquistar una Liga con el Verde, pero sí alcanzó la Copa Colombia 2018. “Ser presidente de Nacional es un orgullo de vida, es un privilegio, es lo más grande, no me arrepiento en ningún momento de haber asumido este reto. No me imaginé que iba a ser tan bravo, uno desde afuera ve las cosas muy diferente. Desde que llegamos empezamos a sotear con pasión y ganas, y soñando siempre con el tema deportivo, había un proyecto en ese primer semestre de 2018, que se nos fue de las manos en ese último minuto (final con Deportes Tolima en 2018-I) y a partir de ahí, no logramos estar cerca del éxito deportivo, más allá de la Copa Colombia”, apuntó.

Incluso, contó detalles de lo que encontró cuando asumió el cargo. “Estábamos con un indicador de masa salarial que decía que nacional valía el 129% de lo que le entraba, en un año de ingresos por 100 mil millones, el costo era por 130 mil millones. A partir de ahí arrancó un duro proceso administrativo, logrando ya después de múltiples acciones, en 2019 con respecto al 2018, que los ingresos pasaran de 58 mil millones de pesos a 94 mil millones de pesos. Eso representa un incremento del 62.5%“, relató.

Finalmente, agradeció por lo vivido en sus tres años al mando del cuadro Verdolaga y recordó su momento más feliz. “El título de Copa Colombia lo disfruté como hincha. Esta mañana me escribía Felipe Aguilar, que no se olvida de mi cara de felicidad, sí, parecía un niño chiquito”, concluyó.