Atlético Nacional: ¿Podrá mantener a Baldomero Perlaza en el plantel?

En Atlético Nacional se prendieron las alarmas al inicio de año por la posible salida de Baldomero Perlaza, a quien inscribieron ante Dimayor para contar con él para la Liga BetPlay 2021-I, pero los rumores de un supuesto fichaje con conjuntos del exterior no dejaron de sonar.

Francisco Nájera, director deportivo del Verde, afirmó en entrevista con Deportes RCN que el plantel actual está ya completo y no tienen intenciones de realizarle cambios para incorporaciones, ni mucho menos para salidas de alguno de los integrantes, pues es el grupo con el que ya está trabajando cómodamente el entrenador Alexandre Guimaraes. Sin embargo, el dirigente es consciente de que una propuesta con números interesantes, podría dejarlos sin alguna pieza clave, como el caso del mediocampista tulueño, por el que han preguntado.

“Todos están totalmente comprometidos. Deseamos que una oferta de esas no llegue al club. Por ahora no ha ocurrido y queremos mantener esta nómina tal cual como está, porque creo que tenemos una nómina muy competitiva, una nómina que tiene la capacidad de lograr todo”, expresó el exfutbolista.

+ Fecha 8 de la Liga BetPlay 2021-I: programación oficial

+ Goles y asistencias de Jarlan Barrera en Atlético Nacional

+ Debates: ¿Le crees al proceso de Alexandre Guimaraes?

Según la prensa colombiana, a Baldomero lo pretendía Vasco Da Gama, de Brasil, que es la escuadra donde actualmente está cedido Gustavo Torres. Pero allí mismo desmintieron la noticia. No obstante, se explicó que se trata de sondeos sin documentos formales para contratar al futbolista. Algo similar pasó con el periodista Gustavo López, que aseguró que a Perlaza lo querían en Estudiantes de La Plata, de Argentina, situación que tampoco se presentó.

⚠️ Baldomero Perlaza tuvo hace poco una opción de irse a @EdelpOficial por recomendación de Iván Ramiro Córdoba. El negocio no se concretó por lo difícil que se ha vuelto negociar con los equipos argentinos y brasileros. Lo de @VascodaGama me dicen que NO es cierto. pic.twitter.com/m1qw1TaIIU

— Gustavo López (@guslopezinfo) January 28, 2021