“Atlético Nacional no inscribirá los jugadores nuevos ante Dimayor”

Este viernes, Atlético Nacional recibió la dura noticia por parte del TAS del rechazo de su solicitud de medidas cautelares o provisionales que había presentado para poder inscribir sus refuerzos en la Liga BetPlay 2021-II.

Así las cosas, al Verde solo le quedaba como alternativa conciliar con Cortuluá y llegar a un acuerdo de pago de los cinco millones de dólares pendientes y así contar con sus incorporaciones. Sin embargo, según el periodista vallecaucano Carlos Arturo Arango, del medio Zona libre de humo, el club antioqueño no consiguió solucionar el asunto.

“Atención: Nacional no inscribirá los jugadores nuevos ante Dimayor, no se pudo lograr ningún acuerdo con Cortuluá”, escribió primero y después remató con que los futbolistas jugarán en otras ligas. “Viene ahora la ubicación de los mismos, aparentemente no sería en Colombia”, conclyó en su cuenta de Twitter el Petiso.

Cabe recordar que el entrenador Alejandro Restrepo se encontraba aguardando por ​un aviso adminsitrativo para conformar su nómina de convocados para el compromiso de este sábado a las 5:30 p.m. contra el Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot, por la cuarta jornada del certamen local.

Ahora, se espera que la institución Verdolaga realice un comunicado oficial con la información pertinente sobre el caso.