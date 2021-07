Néstor Humberto Martínez, el abogado que está trabajando con Atlético Nacional en el caso Fernando Uribe, habló para El Alargue (Caracol Radio) dando detalles sobre la situación. Mencionó un correo electrónico que le habría enviado Cortuluá al cuadro verdolaga en 2014.

Lo que dijo Néstor Humberto Martínez al respecto fue: “En nuestro poder, y se lo hemos entregado al doctor Martán, obra un correo electrónico del Cortuluá del 29 de junio de 2014, en el que dice que no se opone a la negociación con Millonarios. ¿De dónde sacan que no sabían? En ese mismo documento reconoce que está completamente subvaluado el jugador y en consecuencia no se estaba hablando de esas cifras (10 millones de dólares). Si había transferencia con valor económico del jugador, había que entregarle al Cortuluá el 50%, pero nunca hubo un pago económico por él. Esto no es un cuento de abogados. Es de saber leer y escribir. Como no se recibió nada, pues no se debe nada”.

Más de lo que dijo Néstor Humberto Martínez del caso

-“Atlético Nacional conoció de unas tutelas que presentaron 4 jugadores, que esperamos sean fichados para el nuevo torneo. Lamentablemente la Dimayor tomó la decisión de abstenerse de inscribirlos. A ellos no les falta razón cuando dicen que no son moneda de cambio para evitar la inscripción de los jugadores hasta no pagar una deuda”.

-“En estos casos de controversias entre clubes, existe la posibilidad de ir al TAS. El TAS le dio la razón a Atlético Nacional, pero violando esta normativa se ha vuelto a llevar esto a la justicia ordinaria”.

“En 2014 Fernando Uribe se fue a Millonarios y no hubo una transferencia. Como no hubo transferencia, Cortuluá no tiene derecho a los 5 millones de dólares que alega”-

-“El TAS sentenció un valor de 300 mil dólares de una regalía, pero jamás 5 millones de dólares. Hay un certificado firmado por el presidente de Millonarios donde confirma que no hubo valor de transferencia. Si no hubo pago, no hay derecho a ninguna regalía”.

“En este caso, Atlético Nacional no le terminó el contrato. El contrato se extinguió por el paso del tiempo y eso se sabía. Retener a los jugadores es una práctica medieval. Eso no estaba previsto en el contrato y por eso no se obligaba a retener al jugador. Una práctica que es inaudita”.

-“En Colombia nadie está obligado a pagar un dinero si no hay un fallo jurisdiccional”.

-“He conversado con el doctor Martán a que nos reunamos con un tribunal que diga que se les debe ese dinero. Si eso es así, al día siguiente les consignamos esa plata. Hay que plantearle al juez constitucional si en Colombia es obligatorio pagar una condena de perjuicios, sin que el órgano que tome la decisión es un juez”

-“Lo que estamos pidiendo es que se apliquen las reglas federativas y las de la FIFA. A la FIFA le enviamos una comunicación haciéndole conocer que se está inhibiendo la posibilidad de que un club pueda concurrir al TAS, según lo disponen los estatutos de la FIFA”.