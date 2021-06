Atlético Nacional: “La propuesta formal por Álex Mejía nunca llegó”

Luego de la salida de Álex Mejía del Club Libertad y del pedido de más de un hincha de Atlético Nacional que lo quiere de regreso en el club, surgió esta información respecto al futuro del futbolista barranquillero.

La publicó la periodista Pilar Velásquez (Caracol Radio y Revista Semana) en su cuenta en Twitter. Puntualmente informó: “Se aleja Mejía del verde cada vez más… muy triste está él y su familia. La propuesta formal nunca llegó, el viaje está cerca y no es a Medellín”.

Dicha información surge en un momento en el que el futuro del futbolista está a la expectativa. Es un jugador que tenía contrato con el Club Libertad en Paraguay hasta final de año y que terminó rescindiéndolo. Recientemente publicó un mensaje de despedida en su cuenta en Instagram. La salida de dicho equipo es una realidad. ¿Y ahora dónde jugará?

Respecto a él se ha hablado mucho últimamente por el pedido de su regreso que ha hecho la hinchada de Atlético Nacional. También porque aparentemente es opción en el mercado de fichajes de Junior de Barranquilla. De momento esas son las versiones que existen, con el elenco barranquillero tomando la delantera debido a que en el cuadro verdolaga todavía no habrían ido por él.

Atlético Nacional, en el puesto en el que se desempeña Álex Mejía, actualmente tiene en su plantel a Bryan Rovira, Sebastián Gómez y Baldomero Perlaza, principalmente. Parece ser que si no se da la salida de alguno de ellos, el ídolo no tendría oportunidad de regresar. Por ahora no hay novedades.