¿Y eso? El reclamo de Atlético Nacional en juego ante Once Caldas

Minutos antes de cumplirse la media hora de juego en el estadio Palogrande entre Once Caldas y Atlético Nacional, hubo polémica por una supuesta mano en el área del equipo local.

Se dio en un tiro libre que cobró Jarlan Barrera y que terminó con el balón impactando en uno de los hombres de la barrera. ¿Mano? Fue lo que pidió el ejecutante del cobro y varios hombres más del conjunto verdolaga, como Jéfferson Duque y el Rifle Andrade. El árbitro Bismarks Santiago decidió que no y por ende le dio continuidad al compromiso.

+ ¿Regresar a Atlético Nacional? ¡Así respondió David Ospina!

+ Atlético Nacional: ¿Antes y después de Francisco Maturana?

+ Tomás Ángel: debut, consejos de su papá y respuesta al, ¿después de Atlético Nacional qué?

A partir de ahí se generó la polémica. ¿Acertada decisión del árbitro? Cabe recordar que el juego en Manizales entre Once Caldas y Atlético Nacional no cuenta con VAR. No fue uno de los 3 elegidos de la jornada para contar con dicho servicio y por ende la acción no fue revisada a través de las imágenes. Los que sí tendrán son: Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira, Junior vs. Deportivo Cali y América de Cali vs. Santa Fe.