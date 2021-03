¿Leonel Álvarez tiene algo que ver con la demanda por Marlos Moreno?

Hay desinformación al respecto. Que el Club Deportivo Leonel Álvarez sea al que Atlético Nacional debe pagarle por Marlos Moreno, no quiere decir que directamente Leonel Álvarez tenga algo que ver.

Así lo aclaró Eladio Tamayo, el representante legal de dicho club, en entrevista con Blu Radio: “Leonel Álvarez desistió de la demanda, ya no hace parte del club desde hace dos o tres años. Yo conseguí a un inversionista para que me ayudara a poner la demanda y me asesoré con un grupo de abogados”, comentó.

De esa forma queda todo claro al respecto. El TAS revocó la decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol y se determinó que Atlético Nacional debe pagarle al Club Deportivo Leonel Álvarez 1.721.294.610 millones de pesos por los derechos de formación de Marlos Moreno.

Eladio Tamayo al respecto agregó: “El Club Leonel Álvarez lo formé yo y se creó a raíz de la amistad que tuvimos él y yo. Lleva su nombre por amistad y aprecio, pero Leonel no tiene nada qué ver con esto. Me dijo que continuara, pero que a él no le favorecía que lo involucraran con Atlético Nacional“, agregó.

Así que sin Leonel Álvarez como tal pero con su nombre haciendo parte del club, dicho elenco aficionado se convirtió en el primero en el mundo en ganar una demanda en el TAS a un club profesional. Lo que reclamó es por el 30% de los derechos económicos y de solidaridad de Marlos Moreno.

“Nosotros siempre en el contrato teníamos una cláusula de dimisión de honores, es decir, si Atlético Nacional vendía a Marlos Moreno tenía que consultarnos y si vendíamos el 30 por ciento, nosotros teníamos que consultarle a ellos”, aclaró. El tema pasó a demanda cuando el futbolista fue vendido a Manchester City. Hoy tiene un nuevo capítulo.