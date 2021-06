Hay respuesta oficial de Atlético Nacional. El cuadro verdolaga decidió interponer recurso de revisión ante la Federación Colombiana de Fútbol. Presentó pruebas al respecto de la controversia que tiene con Cortuluá por el caso Fernando Uribe.

A través de su nuevo movimiento, Atlético Nacional intenta demostrar que no incumplió el Acuerdo de Manejo de Derechos Económicos del jugador Fernando Uribe Hincapié, en línea con lo que decidió el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Así que pude que en la Federación se corrija la decisión en derecho, en el ámbito estricto de su competencia.

“En ejercicio de su debido proceso, el 24 de junio de 2021 Atlético Nacional instauró ante la Federación Colombiana de Fútbol un Recurso de Revisión sobre el fallo conferido por la Comisión del Estatuto del Jugador, órgano adscrito a la Federación, con relación a la disputa que sostiene con Cortuluá por el caso del jugador Fernando Uribe”, confirmó el cuadro antioqueño.

Y agregó: “Con nuevos argumentos y pruebas, se evidencia claramente que el jugador de ninguna manera fue vendido por Atlético Nacional y, por consiguiente, la suma de USD 5 millones que pretende Cortuluá carece de todo sustento fáctico y jurídico, tal como lo decidió el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), único órgano con competencias jurisdiccionales dentro de las instancias del deporte”.

Para concluir, Atlético Nacional insiste en que tanto la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, como de la Federación Colombiana de Fútbol, no son instancias jurisdiccionales, porque no corresponden a tribunales de arbitramento y sus miembros no ejercen jurisdictio, por no ser jueces de la República.