Alexis García tras eliminar a Nacional: “No hay que llorar tanto”

Alexis García, DT de La Equidad, habló luego de eliminar a Atlético Nacional en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 con un resultado global de 3-2.

Un día después de la hazaña, Alexis García habló para ‘Zona Libre de Humo’ sobre lo que significó para él y sus jugadores el triunfo ante Atlético Nacional. También criticó a algunos periodistas que “son hinchas y les duele que su equipo no gane”.

+ Alexis Henríquez podría llegar al América de Cali como Asistente Técnico de Osorio

+ ¿Qué ha pasado con la posible llegada de Juan Carlos Osorio al América?

+ Tulio Gómez habló sobre el nuevo patrocinador de América y ya descartó una marca

“Nosotros analizamos a mucho a los rivales y estudiamos como contrarrestarlos. Yo quiero que mi equipo tenga la pelota, a mí me aburre defender y me enojo con los jugadores cuando se quieren meter atrás”.

Y agregó que “hay gente que le da mucha rabia que los equipos grandes no puedan ganar, hay mucho periodista que es hincha. Este es un equipo que se defiende bien y ataca igual, por algo tenemos uno de los goleadores del torneo. Hay muchos hinchas con micrófono que magnifican lo que hace su equipo, Equidad no tiene defensores. Esto es de futbolistas, no hay que llorar tanto y lo que hay es que trabajar”.

Continuó : “Yo respeto mucho de los que se quejan de la cancha, pero es para ambos equipos. Los jugadores deben estar preparados para eso, para jugar. Cuando uno se levanta con excusas lo uno que hace es justificar los resultados”.

#ZonaLibreDeHumo “Hay muchos hinchas con micrófono que magnifican lo que hace su equipo, @Equidadfutbol no tiene defensores. Esto es de futbolistas, no hay que llorar tanto, lo que hay es que trabajar y salir adelante” Alexis García, @Equidadfutbol pic.twitter.com/cUvA7jkCdJ — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) May 3, 2021

La Equidad espera rival entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, compromiso que va 3-0 a favor del ‘Pijao’ y que no se ha podido jugar el duelo de vuelta por los problemas sociales que hay en Colombia con varias manifestaciones y alteraciones de orden público.