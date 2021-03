Luego de conseguir el paso a la fase 3 de Copa Libertadores, Atlético Nacional enfrentará un nuevo reto en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2021-I. El Verde visitará a Millonarios FC con la necesidad de consolidarse en el grupo de los ocho.

El entrenador Alexandre Guimarães analizó el presente de los Embajadores y les notó una pequeña ventaja. “En este momento el profe Gamero tiene menos dudas que yo, porque solo está jugando el campeonato local y por lo tanto, ha podido hacer una semana de entrenamiento sin interrupciones. Nosotros todavía tenemos que estar chequeando otras cosas y no puedo decir con qué jugadores voy a jugar el domingo y hasta que no me reúna con el preparador físico, no puedo tomar decisiones”, apuntó.

El brasileño vivirá la experiencia de afrontar un duelo con tanta historia por primera vez. “Será mi primer clásico con Millonarios, así que lo que haya pasado anteriormente no es algo que me ocupe. Lo que sí me ocupa, es que Millonarios se ha reforzado bien. Es un técnico (Alberto Gamero) al que respeto muchísimo, ha tenido una continuidad de un poquito más de un año y ha ido haciendo el equipo a su gusto y eso se nota”, expresó.

El profesor sabe que está viviendo una etapa con un calendario apremiante, que exige triunfos aunque no siempre sean vistosos. “El equipo que pelea un campeonato y es protagonista en torneos internacionales tiene que aprender a sufrir no todo es ‘jogo bonito’”, agregó.

Finalmente, el DT explicó que no ha conformado aún la lista de viajeros a Bogotá, debido a que la seguidilla de competencias lo tiene eligiendo con calma dependiendo del rival y de las condiciones físicas de sus dirigidos. “El domingo nosotros tenemos un rival muy calificado, que además es un clásico, que además es un equipo que tiene vocación ofensiva muy importante, creo que va atrás de nosotros en goles anotados. Todo eso lo tengo que analizar con los doctores y mi preparador físico para tomar las decisiones que tengamos que tomar”, concluyó.

Millonarios FC vs. Atlético Nacional está programado para este domingo a las 8:00 p.m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.