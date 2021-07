Álex Mejía contó su verdad: ¡Por eso no volvió a Atlético Nacional!

Más de un hincha de Atlético Nacional pidió el fichaje de Álex Mejía: “El Regreso del Capo” fue una etiqueta que se movió bastante en redes sociales y que se quedó en un deseo. ¿Por qué?

Lo respondió el futbolista barranquillero en entrevista en ESPN Fútbol Colombia. Ahora que hace parte de la nómina de Santa Fe y que ya jugó su primer partido con el cuadro bogotano (90 minutos ante Atlético Bucaramanga), decidió hablar en medios de comunicación para contar su versión de lo sucedido con el cuadro verdolaga en el que es ídolo de la afición.

“El pensamiento que tenía era de volver a Colombia porque obviamente el semestre pasado no tuve tanta participación. Yo quiero jugar y ser útil. Me siento joven, bien físicamente y cada día me levanto con ganas, con más fuerza. Sentía que estaba perdiendo tiempo. Hablé con la gente de Libertad. Ellos abiertamente aceptaron mi punto de vista y creo que se llegó a un buen arreglo”, fue lo primero que dijo sobre el objetivo que tenía de volver al fútbol colombiano.

Y agregó: “Yo quedo libre. Se da lo de Junior. La verdad no se llegó a un buen puerto. Desafortunadamente no se dieron las cosas. Antes de terminar mi vínculo con Libertad venía en conversaciones con Atlético Nacional y que sí, que no, que no se podía, que había que esperar por el tema de Fernando Uribe y que en esas posiciones tenían jugadores. Estaban esperando. En fin, un montón de cosas. Entonces decido irme a Armenia a seguir preparándome. No dejé de entrenar esperando oportunidades. Al final Agustín Julio y la gente de Santa Fe me llaman y me expresan abiertamente todo lo que ellos quieren. Me sedujo el proyecto y decido ir a Santa Fe. Me siento feliz”, dijo.

Así que queda claro que Atlético Nacional y Álex Mejía sí tuvieron acercamientos para lograr su regreso pero que tanto la situación legal por la que pasa el club como la presencia de, principalmente, Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez y Bryan Rovira en el plantel, fueron determinantes en la decisión de no ir a fondo en su contratación. En esa espera le surgió otra opción al jugador y la tomó.

Álex Mejía y su respuesta sobre Atlético Nacional (ESPN)