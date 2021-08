Alejandro Restrepo: “Estoy sorprendido de la calidad de personas que tienen los que no han podido jugar”

Atlético Nacional disputará una fecha más sin sus refuerzos, debido al tema jurídico que continúa teniendo con la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y Cortuluá, por el caso Fernando Uribe. Ante Independiente Santa Fe, en encuentro válido por la tercera jornada de la Liga BetPlay 2021-II, el Verde nuevamente jugará sin sus incorporaciones.

El tiempo se empieza a agotar, pues las inscripciones en el ente deportivo se cerrarán el próximo 6 de agosto y si el Rey de Copas no encuentra solución tendrá que jugar el torneo sin los hombres que contrató. La interna del club lo ha sentido y han sabido apoyarse entre cuerpo técnico, administrativos y el plantel de futbolistas.

“Obviamente somos seres humanos, tenemos sentimiento por el compañero, por el que no está. Realmente desde el lado mío he estado muy sorprendido de la calidad de personas que son los jugadores que no han podido actuar, porque realmente han mostrado un profesionalismo y una calidad humana, entendiendo y pasando este momento y en todo momento han aportado su grano de arena en los entrenamientos, en los partidos y realmente estamos muy contentos con eso”, reveló el DT.

+ Alejandro Restrepo: “Los porteros de Atlético Nacional deben tener conocimiento de juego”

Sin embargo, ha intentado que los suyos pongan la atención en la comentencia y no los problemas externos que los aquejan. “Estamos muy enfocados en el aspecto deportivo, creo que hoy nuestra función es llevar a estos jugadores de la mano a dar alternativas en lo deportivo, en los planes de juego, en la planificación de los partidos”, apuntó.

Por eso, hoy por hoy solo piensan en el cuadro Cardenal. “Entonces es hoy enfocarnos en lo deportivo, en este partido que tenemos tan importante para nosotros y para la afición y buscar que todos juntos nos traigamos un buen resultado“, concluyó.

El duelo de bogotanos y antioqueños comenzará a las 8:00 de la noche de este martes en el estadio Nemesio Camacho El Campín y será transmitido por la señal de Win Sports +.