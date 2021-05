Aldair Quintana “no es arquero para Atlético Nacional”

Después del empate 0-0 ante Nacional, de Uruguay, en la jornada 4 de la Conmebol Libertadores 2021, Los del Sur criticó las decisiones del director técnico Alexandre Guimarães y las determinaciones de los dirigentes de Atlético Nacional en la contratación de jugadores en las últimas temporadas.

Ese sector de la afición del Verde mostró su inconformidad con los manejos administrativos en el club y se pronunció en contra del guardameta Aldair Quintana:

“Si el arquero titular de Atlético Nacional no nos hace olvidar y no extrañar a Franco Armani o David Ospina, entonces no es arquero para Atlético Nacional”.

El cancerbero de 26 años arribó al Rey de Copas para el segundo semestre del 2019 luego de su paso por Atlético Huila. Antes actuó en Atlético FC, Orsomarso SC, Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima.

Con el Verdolaga disputó 2.430 minutos en 27 partidos en el 2021-I, todos como inicialista.

Él es Aldair Quintana:

Fecha y lugar de nacimiento: 11 de julio de 1994, en Ibagué, Tolima.

Edad: 26 años.

Posición: arquero.

Pierna hábil: izquierda.

Trayectoria: Atlético FC (2015), Orsomarso SC (2016-I), DIM (2013-I/2014-II y 2016-II), Deportes Tolima (2017), Atlético Huila (2018-I/2019-I) y Atlético Nacional (2019-II/2021-I).