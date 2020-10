Buenas noticias para los usuarios de la plataforma de mensajería instantánea más importante del planeta. ¡Ahora podrás descargar gratis los stickers de Among Us!

No para la fiebre en cada rincón del planeta por Among Us, el videojuego multijugador en línea desarrollado por Inner Sloth y lanzado en junio del 2018. En dicho juego que tiene varios participantes a bordo de una nave espacial, el objetivo de los tripulantes es identificar a los impostores y expulsarlos de la nave. Por su parte, el de los impostores es sabotear la nave sin ser previamente identificados.

Y pese a que su lanzamiento oficial fue hace un par de años, Among Us ganó mayor popularidad en este 2020 debido a que cientos de streamers de Twitch famosos comenzaron a jugarlo.

Tanto así que la popular App WiStickers, ha lanzado una serie de emoticones con los personajes del famoso juego, con algunas de sus frases más célebres durante sus partidas y a continuación, paso a paso, te enseñamos a obtenerlos en WhatsApp.