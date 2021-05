Rating ‘Prime Time’ de la televisión colombiana: viernes 30 de abril del 2021

A través de la cuenta oficial de Twitter de Rating Colombia, damos a conocer el Rating de la televisión colombiana en su horario ‘Prime Time’ del viernes 30 de abril del 2021.

Caracol Televisión, canal que además transmite todos los partidos de la Selección Colombia, se volvió a imponer sobre RCN, su principal contendiente.

De esta manera y de acuerdo al reporte, ‘La Reina del Flow’, dominó las acciones con un 12,2%. A la superproducción en su segunda temporada, le sigue ‘El Desafío The Box’ con un 11,0% de audiencia.

Ya en el tercer lugar, aparece ‘Pedro El Escamoso’ con un 10,1%. Mira a continuación el ranking completo: