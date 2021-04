Más en Futbolete

Grupo F Copa Libertadores: ¿Nacional es el favorito para pasar de ronda? Luego de confirmar su clasificación, y meterse en uno de los grupos más “sencillos” en el sorteo, Nacional deberá cumplir con las expectativas de ser el mejor equipo colombiano y representar su camiseta como es debido. Por ello repasamos sus rivales y responderemos por qué Nacional es el favorito de su grupo. + Pronósticos Lakers […]

NBA: ¡Qué loco que está! Luka Doncic la joya eslovena Es lindo ver jugar a Luka Doncic, todos sabes que hará y aún así anota y cuando saca de la galera una jugada inverosímil, toda la NBA queda atónita al desparpajo de la joya eslovena. Por ello repasamos los datos de una temporada que ha ido de menos a más, y que hoy lo posiciona […]

Pronóstico Roma vs Ajax | Análisis, cuotas, apuesta Uno de los encuentros ha disputarse este jueves en la UEFA Europa League será el que sostendrán Roma vs Ajax correspondiente a los cuartos de final. Choque que finalizó con 2-1 en la vuelta para los Italianos, buscando ahora cerrar su pase a Semis. ROMA La Roma sorprendió a todos consiguiendo el triunfo en el […]

Pronóstico Celtics vs Lakers | Análisis, cuotas, apuesta Esta corta jornada de la NBA culminará con un gran partido cuando Boston Celtics ingresen al Staples Center para disputar lo que será un nuevo encuentro ante los Los Ángeles Lakers, esperando que su plantilla alternativa sea suficiente para hacerle frente al conjunto de Boston. Boston Celtics Los Celtics han logrado reaccionar por fin positivamente […]

Pronóstico Bucks vs Hawks | Análisis, cuotas, apuesta La NBA se verá un tanto reducida este día jueves, ya que solo contará con una jornada de 4 encuentros que dará inicio con un enfrentamiento entre Milwaukee Bucks quien se encargará de trasladarse hasta el State Farm Arena donde se verá las caras con los Atlanta Hawks. Milwaukee Bucks El conjunto de los Bucks ha […]

Pronósticos ATP Masters 1000 de Montecarlo | Fognini vs. Krajinovic Continúan los octavos de final del ATP Masters 1000 de Montecarlo, un interesante cotejo se nos viene. Así vienen los pronósticos de Fognini vs. Krajinovic. + Pronósticos Pasto vs. Bucaramanga | Apuestas Liga FPC + Pronósticos Atlético Nacional vs. Libertad | Copa Libertadores +Pronósticos‌ ‌ATP‌ ‌Masters‌ ‌1000‌ ‌de‌ ‌Montecarlo‌ ‌|‌ ‌Tsitsipas‌ ‌vs.‌ ‌Garín‌ Fognini vs. […]

Pronóstico Villareal vs Dinamo Zagreb | Análisis, cuotas, apuesta Los cuartos de final de la uefa europa League concluyen este jueves con el Villareal vs Dinamo Zagreb,estos conjuntos se juegan un cupo de las semifinales de la UEL. La temporada esta finalizando y un titulo para los del Submarino amarillo seria fantastico, ademas su tecnico, el español Unai Emery ha ganado esta competicion en […]

Pronósticos ATP Masters 1000 de Montecarlo | Tsitsipas vs. Garín Lindo duelo de octavos de final del ATP Masters 1000 de Montecarlo, con participación sudamericana. Así llegan los pronósticos de Stefanos Tsitsipas vs. Cristian Garín. + Pronósticos Pasto vs. Bucaramanga | Apuestas Liga FPC + Pronósticos Atlético Nacional vs. Libertad | Copa Libertadores + Pronósticos Junior vs. Bolívar | Copa libertadores TSITSIPAS VS. GARÍN El […]

¡Serios problemas para Zlatan! posible sanción por apuestas El diario sueco Aftonbladet, asegura que el jugador del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, es copropietario de bethard.com, casa de apuesta. Este hecho está prohibido por las normativas FIFA y UEFA. + Pronósticos Pasto vs. Bucaramanga | Apuestas Liga FPC + Pronósticos Atlético Nacional vs. Libertad | Copa Libertadores + Pronósticos Junior vs. Bolívar | Copa […]