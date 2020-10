¿Qué es el ‘shuffle play’ de Netflix?

¿Pasas la mayoría del tiempo navegando en el catálogo de Netflix, incluso al mismo nivel que haciendo una maratón con tu serie favorita? No te preocupes, la plataforma está probando una función exclusiva para ti.

La plataforma de streaming más importante del planeta, está probando actualmente ‘shuffle play’, la función que ayuda a sus usuarios más indecisos a reproducir un título sin la necesidad de seleccionarlo manualmente

¿En qué consiste ‘shuffle play’?

Básicamente, la función que aparece debajo de la pantalla de inicio en ciertos dispositivos a un grupo limitado de usuarios al azar, es completamente aleatoria y tiene en cuenta toda la información del perfil, con sus últimas series vistas, búsquedas y demás.

Es decir, a la hora de activarla, puede reproducir el primer episodio de una serie que no has terminado de ver, una película que has visto en numerosas ocasiones, o incluso, te puede recomendar un filme que jamás te animaste a observar.

Sin embargo, la mayoría de consumidores de la empresa estadounidense, dejan de lado dicha función y prefieren seguir navegando en el home de la plataforma para seguir seleccionando sus contenidos al gusto.