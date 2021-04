Pico y Placa en Bogotá durante el mes de abril de 2021

La medida del Pico y Placa vigente en Bogotá sigue su funcionamiento habitual con las restricciones para los autos particulares.

También todas las medidas de rigor que pesan en temas ambientales y demás excepciones relacionadas con el transporte de carga y todo el servicio público colectivo.

Desde la Alcaldía de Bogotá, información que a su vez es campaña adelantada en la Secretaría de la Movilidad, se extiende la invitación para los propietarios de vehículos particulares, de forma que sean controladas las medidas técnicas pedidas en cuanto al nivel de emisión de gases y así colaborar con el cuidado del medio ambiente.

Se invita igualmente a reconocer la importancia sobre el uso del transporte público, dado que reduce la huella ambiental y se encarga a su vez de procurar por el mejoramiento en la calidad del aire.

Pico y Placa en abril para los carros particulares

Básicamente las medidas comienzan desde el 5 de abril, dado que los primeros días del mes fueron festivos, con motivo de la Semana Santa. La medida del Pico y Placa rige con normalidad de lunes a sábado.

Los vehículos particulares tienen restricción de Pico y Placa entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m. y desde las 3:00 p.m. hasta las 7:30 p.m., de lunes a viernes.

Por otra parte, si son propietarios de vehículos particulares pueden considerar algunas de las excepciones que tiene esta medida, solo en los siguientes casos:

Parte del personal vinculado a una Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS.

Profesional independiente del sector de la salud humana.

Posee carro eléctrico o híbrido.

Recurrió al pico y placa solidario

Se inscribió previamente para circular con tres o más ocupantes.

Pico y Placa para transporte público, taxis, transporte de servicio especial y transporte de carga

Horarios para los vehículos de transporte público individual de pasajeros: 5:30 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a sábado.

Vehículos de servicio público especial: 5:30 a.m. – 9:00 p.m. de lunes a sábado.

Vehículos de carga con restricción por generación vehicular: de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y 5:00 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes; los sábados, de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.