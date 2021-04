Nuevo servicio de Daviplata para el comercio tradicional

La nueva apuesta de DaviPlata para impulsar a comercios tradicionales, vendedores de redes sociales, trabajadores informales, emprendedores, independientes y microempresas.

Para desafiar las limitaciones y contrarrestar los efectos devastadores que impuso la pandemia en sectores vitales para la economía colombiana, DaviPlata ideó un mecanismo que permitirá a comercios tradicionales, trabajadores informales, tenderos, emprendedores, microempresas, vendedores de redes sociales e independientes; mantener el contacto con sus clientes y generar nuevos, enfrentar la caída en sus ventas, aumentar sus ingresos y por consiguiente el de miles de familias que dependen de ellos.

Bogotá. Abril 2021. DaviPlata es la billetera electrónica más grande del país con más de 12 millones de clientes, se ha ratificado como la principal aliada de las familias vulnerables de las zonas rurales y apartadas del país, beneficiarias de los incentivos del Gobierno Nacional y los gobiernos locales, ha bancarizado a más de 5 millones de personas durante la pandemia, ha trabajado de la mano de 75 Artesanas de Usiacurí, Atlántico. 450 Jóvenes de Pensilvania, Caldas. 19.500 Cafeteros en 10 cooperativas de 56 municipios. 59.419 pequeños comercios de Bogotá y 85.020 en el resto del país.

Ahora la apuesta consiste en impulsar el trabajo que realizan comerciantes tradicionales y vendedores en redes sociales, fortalecer sus conexiones con clientes y aumentar sus ventas a través del apoyo y facilidades que presenta esta nueva funcionalidad.

¿Qué es y para qué sirve Perfil Negocio?

DaviPlata, ha identificado que existe un gran número de personas que venden productos y servicios a través de redes sociales y otros canales (físicos), los cuales no cuentan con opciones que les faciliten exponer sus productos, así como administrar y recibir el dinero de sus ventas. Por eso nace esta alternativa.

A través de la nueva funcionalidad “Perfil Negocio” clientes y no clientes del app DaviPlata, podrán acceder a diferentes herramientas que les permitirán potencializar sus ventas, activarse gratuitamente y crear catálogos digitales para que sus clientes conozcan su oferta de productos y de esta forma, comenzar a vender de manera más fácil y rápida.

Como valor agregado, los usuarios pueden acceder a un módulo de educación financiera con acceso a contenido que les permite mejorar el manejo del dinero y conocer mejores prácticas para manejar y controlar su inventario. Uno de los principales atributos de esta funcionalidad es que sus clientes tendrán multiples opciones para pagar sus productos; links de cobro por PSE sin importar el banco, podrán crear códigos QR para impulsar su negocio, adoptando medios de pago digitales.

¿Cuánto cuesta la activación del “Perfil Negocio” en el App DaviPlata?

Registrarse y activar el Perfil mi negocio, no tiene ningún costo además no hay cobros adicionales por administración de página web o dominios y lo mejor es que puede manejar hasta $7.628.208 y no es necesario que tenga cuenta en otro banco.

“DaviPlata se identifica con cada uno de los comerciantes del país, que con emprendimiento, honestidad y compromiso han logrado sacar a sus familias adelante; han brindado una oportunidad de empleo a los que más lo necesitan, han ofrecido productos de calidad, precios justos, y una atención que ha generado confianza y fidelidad en sus clientes. Esto nos motivó a implementar una nueva opción que además de aportar a la reactivación económica del país, que pensara en ellos y en sus familias, ya que el uso de la tecnología y plataformas digitales se ha convertido en una necesidad para la supervivencia de cualquier negocio. Margarita Henao, CEO de DaviPlata.

En resumidas cuentas ¿Qué puedo hacer en el nuevo Perfil Negocio?

-Manejar y administrar su negocio desde el App DaviPlata permitiendo acceder a todos los beneficios que le permitan potencializar su negocio

– Publicar sus productos de una forma fácil a través de catálogos, que puede compartir con sus clientes, familiares o amigos, a través de sus redes sociales o por chat y así dar a conocer toda su oferta.

– Contar con diferentes opciones digitales para cobrarle a sus clientes,

-Acceder a contenido gratuito que le permite manejar y administrar el dinero de su negocio.

-Recibir los pagos de las ventas de sus productos en línea, de manera fácil y rápida

– Cuenta con opciones adicionales para transferir su dinero o incluso retirarlo desde el Perfil Negocio.