+ ¿Me pueden dar el Ingreso Solidario si no tengo Sisbén?

Ingreso Solidario, como la mayoría de programas sociales, tuvo en cuenta al Sisbén al momento de consolidar su base de beneficiarios.

El Sisbén, Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es el que permite clasificar a la población según sus condiciones socioeconómicas.

Para efectos del programa social del Ingreso Solidario, la entidad que lo tuvo en cuenta al momento de seleccionar los potenciales beneficiarios fue el Departamento Nacional de Planeación (DNP). No hubo procesos de inscripción, ya que la elección de beneficiarios se rigió por otros aspectos, no propiamente relacionados con llenar formularios y demás.

De acuerdo con el Manuel Operativo del Ingreso Solidario, el DNP elaboró el listado de los hogares beneficiarios en el Ingreso Solidario, teniendo en cuenta a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, que además estén registrados en el Sisbén.

Lo anterior fija como detalle considerable que un hogar elegible para el Ingreso Solidario, además de otros requisitos debe estar en el Sisbén. De lo contrario, no entra en consideración.

¿Qué pasa si no tiene Sisbén?

No solo queda al margen del Ingreso Solidario, programa social que además no tiene inscripciones y salvo contadas excepciones no se tiene proyectada la vinculación de más hogares. También se corre el riesgo de no estar en consideración para la entrega de otros subsidios. Es importante que un hogar interesado en recibir otras transferencias y ayudas, como las de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o la misma Devolución del IVA aparezca en la base de datos del Sisbén.

Ingresar al Sisbén

Puede realizar este trámite. No importa si ya no alcanza a estar en el Ingreso Solidario. Aparecer en el Sisbén lo ayudará en caso de querer pertenecer a otros programas sociales del Gobierno Nacional. Para ello, debe:

Ir a la oficina del Sisbén de su municipio. Puede consultar el listado de oficinas en el siguiente link: http://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Directorio-administradores.aspx

Pedir la encuesta por primera vez. Esta solicitud la debe hacer un residente del hogar, mayor de 18 años, presentando su cédula de ciudadanía.

La aplicación de la encuesta NO TIENE COSTO.