Greeicy Rendón reveló cómo podría ser si fuese madre

Greeicy Rendón ha estado mucho más cercana con sus seguidores en los últimos días a través de Instagram.

Aunque trata de mantener su vida privada fuera de la esfera pública, la intérprete de Los Consejos reveló que su madre tuvo COVID-19 e incluso mostró el ensayo de llevar un anillo de compromiso por parte de Mike Bahía.

Ahora, la talentosa colombiana también abrió la posibilidad de tener hijos al referirse al tema a través de la mecánica de Preguntas que tiene la red social.

Ante la pregunta: “¿Cómo te ves siendo madre?”, la también actriz aprovechó para expresar que no es muy maternal, pero que sí es protectora con sus animales y esto sería una muestra de cómo podría llegar a ser con hijos:

“Pues mirá que yo nunca he sido maternal, o sea, nunca mi sueño ha sido como tener hijos o nunca lo fue. De hecho cuando nos conocimos con Mike como que algo que teníamos en común era que ninguno de los dos quería tener hijos, pero con los años los planes han ido cambiando”, aseguró Greeicy Rendón.

Así, la artista demostró tan solo una de las cosas que la une al también cantante colombiano, con quien lleva varios años de relación y mantienen una amistad y noviazgo único y admirado por sus fans.

Después de la revelación, Rendón también aseguró que podría llegar a ser muy exagerada de mamá por el compromiso que tiene de criar a un bebé y de protegerlo ante cualquier situación:

“Yo creo que yo como madre voy a ser muy exagerada porque yo con mis animales soy realmente exagerada, entonces creo que si los animales, que no son míos, despiertan eso en mí, yo creo que ser madre me va a despertar un instinto que no conozco en mí”, agregó la colombiana.