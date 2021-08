Yuberjen Martínez no se quedó callado. ¿Qué piensa de los jueces?

Yuberjen Martínez no guardó silencio después de lo sucedido en Tokio 2020, donde una decisión polémica lo dejó por fuera de la lucha por una medalla en el boxeo.

Yuberjen Martínez, tratando de explicar lo inexplicable. Él, más que cualquiera, sentía que esa pelea contra el boxeador japonés como suya. Conectó mejores golpes, manejó a su antojo el primer asalto. Cuando las cosas tendieron a equilibrarse, él llevó el duelo al mejor escenario posible.

Entonces: ¿Qué vieron los jueces? “Yo también me sentí vencedor”, dijo Martínez al final de la pelea. Tampoco entiende esa decisión que lo privó de ir por una medalla olímpica en Tokio 2020.

Era la última oportunidad que tenía Colombia de aspirar a una medalla en boxeo, disciplina que tradicionalmente ha sido valiosa en el país. Pero esta vez no será así. Los nuestros se fueron en blanco y quien era la última esperanza truncó su sueño por situaciones no muy claras.

“Son muchos años de preparación, tú te preparas para ganar y que los jueces vean cosas que no son, pues la verdad es bastante doloroso. No me siento perdedor en ningún momento”.