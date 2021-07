Tour de Francia: ¡Rigoberto entró al podio! Y Nairo Quintana, líder de montaña

En la Etapa 9 hubo novedades con los ciclistas colombianos. Rigoberto Urán entró en el podio de la clasificación general. Sergio Higuita fue destacado y Nairo Quintana es el líder de la montaña.

Esta etapa de 144 kilómetros dejó como ganador a Ben O’Connor, quien ahora es segundo en la general. Los principales puestos de los ciclistas colombianos fueron: Rigoberto Urán (10), Nairo Quintana (11), Sergio Higuita (28) y Esteban Chaves (34). De tal forma se cerró una etapa que dejó buenas noticias para ellos con esos resultados.

1-Tadej Pogacar 34:11:10

2-Ben O’Connor a 2:01

3-Rigoberto Urán a 5:18

4-Jonas Vingergaard a 5:32

5-Richard Carapaz a 5:33

6-Enri Mas a 5:47

7-Wilco Kelderman a 5:58

8-Alexey Lutsenko a 6:12

9-Guillaume Martin a 7:02

10-David Gaudu a 7:22.

🇦🇺 @ben_oconnor95 won the stage in Tignes with a fantastic solo effort! 🏅

Here is his final KM, where all the effort paid off!

🇦🇺 @ben_oconnor95 s'impose en solitaire à Tignes ! Une performance fantastique ! 🏅

Voici son dernier KM, où tous les efforts ont payé !#TDF2021 pic.twitter.com/uUnp8XmPfU

— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021