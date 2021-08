Sandra Lorena Arenas: “Trabajé muy duro para esto, lo soñé”

Las palabras de Sandra Lorena Arenas, medalla de plata para Colombia en la prueba de los 20 kilómetros femenino por la marcha atlética de Tokio 2020.

La colombiana siempre estuvo involucrada entre las competidoras que pelearían las medallas. ¡Qué carrera! Un final de lujo, pletórico en emociones. Sandra se colgó la medalla de plata con un esfuerzo monumental.

A sus 27 años es medallista de plata. “¡Qué felicidad! No soy mucho de expresiones y me molestan con esto. Me acuerdo cuando quedé de tercera en el mundial juvenil. Esto es irónicamente algo que me sirve para la foto, pero no soy de esas”, dijo al departamento de prensa del Comité Olímpico Colombiano.

“Siento una felicidad inmensa. Trabajé muy duro para esto, lo soñé y verlo real, la verdad, es un orgullo para mí y el país”, confesó la corredora nacida en la ciudad de Pereira. “Hubo peligros, en una casi me caigo, tuve sensaciones de vómito, pero tuve mucha tranquilidad”.

Una competencia soñada para ella, quien jamás se dio por vencida. A los 16 kilómetros estaba cuarta, a dos del final ya iba segunda y justo en esos momentos comenzaron las sanciones a sus rivales. Primero fue la competidora de China y luego la de Brasil, que amenazaba con sacarle la plata a Sandra Lorena.

“No tiene descripción. No encuentro un significado para expresarlo”, dijo, aún sorprendida, casi sin dar crédito al hecho de ser medallista.