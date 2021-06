Periodista peruana mostró su indignación ante la actitud y comentarios de Daniel Pérez

En el programa de Saque largo, de Win Sports, los panelistas fueron criticados y señalados por su comportamiento ante una colega peruana que llevaba la actualidad de la Selección de Perú en la previa del juego ante Colombia.

Comentarios como “quítate el tapabocas” crearon un descontento por parte de los televidentes que a través de la redes sociales empezaron a defender a Camila Zapata, periodista peruana.

+ Rechazan actitud y comentarios de Daniel Pérez frente a periodista peruana

Mientras Juan Felipe Cadavid e incluso Pablo Ríos querían llevar un programa serio, Daniel Pérez se preocupa por otras cosas como la quitada de tapabocas y las redes sociales personales de la comunicadora.

Ante las múltiples críticas que recibió por redes sociales, el propio Pérez se defendió en su cuenta de Twitter. “Hablar sin saber el contexto de las cosas es muy fácil, sería bueno que antes de juzgar preguntaran por el formato del programa y la confianza”.

Esto fue respondido este miércoles por la periodista de Perú, quien confirmó que sí se sintió mal y que “no había la confianza suficiente”: “Las mujeres que nos abrimos paso en espacios dominados por hombres trabajamos intensamente. El camino es duro. Los colegas no se disculpan cuando cometen errores ligados al machismo. Lo normalizan. Ayer no teníamos confianza. Escribo para que más compañeras no pasen por lo mismo”.

Las mujeres que nos abrimos paso en espacios dominados por hombres trabajamos intensamente. El camino es duro. Los colegas no se disculpan cuando cometen errores ligados al machismo. Lo normalizan. Ayer no teníamos confianza. Escribo para que más compañeras no pasen por lo mismo. https://t.co/LU5zlzqr63 — Camila Zapata Castillo (@zapccamila) June 2, 2021

Aquí el contexto de todo lo que pasó en el programa de Saque Largo del 1 de junio