La trágica muerte de Julián Gómez, el pequeño que soñaba ser como Egan Bernal

Según los reportes periodísticos, fue un camión tipo mula el que arrolló Julián Gómez, el famoso niño (13 años) que estaba formándose como ciclista para seguir los pasos de su ídolo, Egan Bernal.

Sucedió en la vía Zipaquirá-Cajicá, durante una sesión de entrenamiento de la escuela en la que estaba formándose. Fue un siniestro vial el que terminó con la vida del pequeño pedalista, famoso a nivel mundial por la fotografía en la que s ele ve llorando de emoción en el momento en el que Egan Bernal ganaba el Tour de Francia.

“Hoy te vas sin poder cumplir los sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar. (…) Me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirte que te extrañaré por siempre, mi querido Julián”, indicó el exciclista Fabio Rodríguez.

Y al respecto Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, manifestó: “No hay palabras suficientes para expresar el dolor y la tristeza por el fallecimiento de Julián Esteban mientras entrenaba con su bici en Zipaquirá. A su familia y amigos nuestro abrazo, solidaridad y condolencias”.

Luis Lotta director agencia de seguridad vial, sobre el accidente de Julián Gómez

Habló en Caracol Radio para dar estos detalles: “Desafortunadamente tuvo un siniestro vial. El abuelo del niño le indicó a las autoridades que iba por donde debería. Pero debe haber una investigación. Es una vía rápida, transitan muchos ciclistas. Se han realizado muchas campañas no solo para ciclistas, sino para los conductores. Hay que ser muy cuidadosos. Se trabaja con el MinEducación para que los niños se puedan formar en cómo moverse de forma segura. Hay que hacer pedagogía”.

#AlAire "Desafortunadamente tuvo un siniestro vial. El abuelo del niño le indicó a las autoridades que iba por donde debería. Pero debe haber una investigación": Luis Lotta, director de Agencia de Seguridad Vial, sobre el accidente del niño Julián Gómez #CarruselCaracol — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) July 18, 2021

Algunos recuerdos de Julián Gómez y su amor por Egan Bernal

#CarruselCaracol ❤️En El Vbar Caracol, recordamos a Julián Gómez cuando pasó por nuestros micrófonos y que hoy, lamentablemente se nos adelantó en el camino. 🙏Enviamos un mensaje de fortaleza y condolencias a su familia en este difícil momentopic.twitter.com/kA8Jt51jDr — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 18, 2021