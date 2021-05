Ídolo de la Selección Colombia felicitó al nuevo líder del Giro de Italia 2021, Egan Bernal

Egan Bernal ganó la etapa 9 del Giro de Italia 2021 de 168 kilómetros y se emocionó hasta las lágrimas. El nacido en Bogotá es el nuevo líder de la competencia.

El ciclista de 24 años ascendió al primer lugar de la clasificación general y le arrebató la maglia rosa al húngaro Attila Valter.

Falcao García, jugador de Galatasaray SK e ídolo de la Selección Colombia, felicitó al campeón del Tour de Francia 2019 por la victoria en Campo Felice: “¡Qué orgullo!”.

— Radamel Falcao (@FALCAO) May 16, 2021

📽️ The attack that won @Eganbernal the Maglia Rosa.

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2021