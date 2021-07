Derecho a ilusionarnos en el golf con Sebastián Muñoz

Por lo hecho hasta ahora, el golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz es una seria posibilidad que tiene Colombia de ir por medalla en Tokio 2020.

Viene de firmar una ronda bajo par (-11) y se encuentra cerca del grupo soñado que van por los metales en el golf olímpico de Tokio 2020. Los datos de competencia indican que Muñoz, bogotano de 28 años, viene de hacer su mejor ronda de las hasta ahora disputadas.

Marcó 66 golpes, 5 de ellos bajo par. Se encuentra a tres del líder, quien es Xander Schauffele. En cuanto a la medalla de plata lo distancian dos goles, mientras que en la pugna por el bronce quedó a uno, detrás del británico Paul Casey y Carlos Ortiz, mexicano y quien entre otras cosas es un gran amigo de Juan Sebastián.

Ha sido una competencia bastante pareja, sin grandes distancias entre los clasificados y en ello radica que Muñoz sostenga la esperanza de un metal para Colombia por la vía de golf, deporte que regresó a los Juegos Olímpicos.

“Me he sentido bien en el campo, la verdad primera vez en Asia, el tipo de pasto me gustó, aunque casi no juego en este tipo de pasto, pero me he sentido cómodo, ha habido altas temperaturas y humedad, pero jugar en Colombia me ha preparado para esto y para mañana me siento bien, sé que se puede, vamos a darla toda y al final veremos dónde estamos”, dijo Muñoz.

La ronda definitiva del golf en Tokio 2020 se disputará en la noche de este sábado 31 de julio, de Colombia, a partir de las 5:30 p.m.