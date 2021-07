Criticó a Puma y adidas después de ganar bronce en Tokio 2020

El medallista olímpico con Portugal en la disciplina del judo, Jorge Fonseca dedicó con ironía su bronce a las marcas adidas y Puma.

Cuando él lo necesitaba, la respuesta fue un no rotundo. Le cerraron las puertas. No desfalleció, triunfó y por eso, cuando evocó algún recuerdo de ese esfuerzo, envió su dedicatoria.

“No me quiero olvidar, le voy a dedicar esta medalla a adidas y Puma y a sus directivos. Ellos me dijeron que no tenía la calidad para representarlos y aquí estoy, en mis terceros Juegos Olímpicos y con una medalla en el cuello”.