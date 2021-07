El canal de televisión que tiene los derechos exclusivos para transmitir los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cubrimiento especial.

Uno de los grandes desafíos que tendrán los colombianos en los Juegos Olímpicos es acostumbrarse a la hora de las competiciones.

Ojo: Es Tokio y con relación a ellos hay 14 horas de diferencias. Con decirles que en muchos casos, competiciones que allá se disputan un sábado, por ejemplo, aquí corresponden a viernes en la noche.

Cuando decimos madrugar perfectamente navegamos en los límites del trasnochar. Una de dos. O usted es bueno para despertarse temprano o prefiere trasnochar un poco. No es la primera vez que en nuestro país tocan eventos así. Menos con los Olímpicos. En Sidney 2000, cuando Colombia ganó la primera medalla de oro de la historia con María Isabel Urrutia. O en Pekín 2008.

Para los Juegos Olímpicos de Tokio, en nuestro país tendremos la fortuna de seguir todas las incidencias por televisión, gratis para el territorio nacional. El Canal Caracol tiene los derechos exclusivos de TV para el país. Su plan de cubrimiento tendrá como novedad el lanzamiento de la marca Caracol Sports, con la que el canal espera consolidarse en este nicho de los deportes.

Canales de televisión para ver los Juegos Olímpicos

La fecha oficial de los Juegos Olímpicos, cuando se hará la ceremonia de inauguración, es el 23 de julio. Aunque dos días antes ya habrá competencias, por cuenta de disciplinas como el fútbol y softbol.

Canal Caracol transmitirá a través de dos señales: La HD2, entre las 8:00 p.m. y las 9:30 a.m., mientras que en la señal principal, para quienes no puedan acceder a la señal digital, se pueden ver los juegos, compactos y demás desde las 11:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m.