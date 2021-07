El primer colombiano en entrar en acción por el atletismo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fue Carlos San Martín, quien intervino por los 3000 metros obstáculos.

Tiene 27 años y es nacido en el departamento del Meta. La clasificación a Tokio 2020 la obtuvo en la octava edición del Trofeo de la Diputación de Castellón, España. “Es una maravilla poder vivir esta experiencia, no me cambio por nadie, estoy contando las horas para entregar todo de mí en la pista”, declaró sobre la importancia de haber clasificado.

No fue un reto sencillo, debido a la envergadura de sus rivales. A San Martín le correspondió integrar la serie 1 de esta jornada clasificatoria. No fue sencillo. El pistoletazo de salida significó para él tomar la iniciativa, figurar de entrada. Impuso su paso, consciente de que quizás después no le alcance ante la experiencia de sus adversarios.

¿Cuánto duraría en ese ritmo? A los 2 minutos y medio de competencia comenzaron a relevarse en la primera posición. San Martín combatió hasta donde más pudo, mientras su resistencia fue mermando paulatinamente. Del lote de punta a estar en pugna por no quedarse en el último lugar.

La prueba fue ganada por el atleta etíope Lamecha Girma (tiempo de 8:09.83), secundado por el japonés Ryuji Miura, de gran remate en el final de la partida. Benjamin Kigen fue tercero. Hasta aquí el lote de clasificados para la siguiente fase, que es la final, donde pasan los tres mejores de cada serie, más los seis mejores tiempos.

Mientras tanto, el colombiano San Martín terminó la competencia en la casilla 12, con un tiempo de 8:33.47.