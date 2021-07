Boxeo en Tokio 2020: ¡Mordió la oreja de su rival!

Bochornoso incidente en los Juegos Olímpicos de Tokio, durante una competencia de boxeo, categoría de peso pesado masculino, por los dieciseisavos de final.

El pugilista marroquí Youness Baalla, presa de la impotencia y el desespero, sintiéndose derrotado ante la superioridad de su rival, intentó morderlo en la oreja.

Rápidamente fueron separados del ring. La organización no dudó en sentenciar el combate, descalificando al marroquí por su agresivo comportamiento, fuera de todo rigor competitivo. De esos espectáculos grotescos, versión contemporánea del que, quizás, es el mordisco más famoso en la historia del boxeo. Fue al “estilo Mike Tyson”, quien en 1997 mordió en la oreja a Evander Holyfield.

David Nyika, boxeador de Nueva Zelanda, se refirió con cierta bronca al incidente. No se esperaba algo semejante, menos en unas olimpiadas. Confesó que una vez fue mordido en el pecho. “Por suerte, tenía puesto el protector bucal y yo estaba un poco sudado. No recuerdo lo que le dije”, dijo a los medios de comunicación.

Aún con la descalificación de su oponente, Nyika levaba una ventaja considerable en el combate. Avanzó a los cuartos de final en esta categoría del boxeo olímpico, donde se medirá contra el bielorruso Uladzislau Smiahlikau, el próximo viernes 30 de julio a las 13:54, hora de Tokio.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S

— Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021