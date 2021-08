Anthony Zambrano y el día que confesó que dejó de ser hincha del Junior

El atleta olímpico logró colgarse la presea de plata en los 400 metros planos y desde las redes sociales recuerdan cuando se alejó del fútbol colombiano.

Este jueves, para la sorpresa de muchos, el atleta guajiro Anthony Zambrano, logró meterse al podio de los 400 metros planos y colgarse la medalla de plata en Tokio 2020. En medio de la alegría por su gesta, el Junior de Barranquilla lo felicitó por dejar en alto el nombre de la costa, pero varios internautas recordaron cuando el jugador dejó de hinchar por este club.

🥈 ¡FELICITAMOS A ANTHONY ZAMBRANO POR SU MEDALLA DE PLATA! El atleta costeño obtuvo una nueva medalla para el país. ¡Orgullo colombiano! #Tokio2020 pic.twitter.com/jyAudjc1w9 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) August 5, 2021

El diálogo fue hace varios años hablando con Caracol Radio, donde confesó lo difícil que se lo pusieron los jugador del cuadro barranquillero. “La verdad no le voy a ninguno. A mí el equipo que me gustaba me ocasionó muchos problemas cuando yo entrenaba en el Metropolitano y ya, decidí quedarme solo, no le voy a nadie. El que gana bien y si no también“.

Y añadió. “Cuando estaba la pista de atletismo, me dificultaban mucho para entrenar, porque cuando llegaban ellos se creían más que todo mundo. La verdad es que hay dificultades, pero no le ‘paro bolas’, pa’ lante“, confesó en su momento Zambrano, quien ahora logra la primera presea olímpica en la historia de Colombia en justas de velocidad.

Por otro lado, le consultaron si nunca tuvo interés en practicar el ‘deporte rey’, a lo que comentó. “Si mi mamá tuviera dinero estaría practicando motocross, porque me gusta lo que es el ‘stunt’ y cosas así fuertes. Pero eso no va a combatir con mi deporte, me tocó quedarme quieto en eso y seguir entrenando atletismo… Me gusta lo que es la mecánica de motos, carros, cosas grandes, y no me queda tiempo porque me voy para Europa“.