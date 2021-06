Mazatlán FC hizo oficial a Beñat San José como su nuevo entrenador

En las pasadas semanas el Club Mazatlán confirmó que el director técnico Tomás Boy no seguiría al mando del club tras no llegar a un acuerdo económico. Esto, debido a que no lograron cubrir las expectativas salariales del experimentado entrenador.

Pues bien, dos semanas después de esto, el equipo ‘Cañonero’ ha hecho oficial al que será el encargado de dirigir el plantel en esta nueva temporada. Se trata nada más y nada menos que del español Beñat San José.

Esto se oficializó a través de las redes sociales, donde el club del ‘Faro’ compartió un video mostrando la trayectoria de su nuevo timonel, quien ha dirigido en países como España, Arabia Saudita, Chile, Bolivia, Emiratos Árabes y Bélgica.

Beñat viene de dirigir al K.A.S. Eupen, club en el que estuvo desde el año 2019. Ahora, San José tomará las riendas de Mazatlán con el objetivo fijo de llevarlos a las instancias finales en la próxima campaña.