La tiradora que representará a México en Fosa Olímpica Femenil de Tiro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

Poco a poco se va acercando más el momento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y la delegación mexicana ya ha inscrito a cerca de 90 atletas, aún a la espera de llevar otros 60 o 70 atletas que representarán al país en la máxima cita de los deportes.

Pues bien, ya se conoce quién será la representante de este país norteamericano en Tiro para el rubro de ‘Fosa Olímpica Femenil’. Donde México espera hacer una excelente participación con una reconocida atleta en este deporte.

Sabiendo ya esto, a continuación te vamos a contar quien es la deportista que se clasificó y luchará por una medalla en Tokio 2021 para dejar el nombre del país azteca en todo lo alto.

Hablamos de Alejandra Ramírez Caballero, un joven y ya reconocida tiradora mexicana que disputará por primera vez unas justas olímpicas. Esta deportista es una más de los tantos representantes jaliscienses que irán a Tokio. Entre sus grandes logros se destaca la medalla de oro obtenida en la prueba de fosa, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, los cuales se disputaron en Barranquilla.

“No sabes qué va a pasar mañana, por eso hay que vivir más los momentos y ser más agradecidos, porque en el plano deportivo tengo mi lugar en Juegos Olímpicos, competí, entrené, pero la pandemia ocasionó la cancelación; sin embargo, no he perdido mi enfoque, me motiva mucho ir a Tokio y me doy cuenta de que soy una persona fuerte”, fue lo dicho por la atleta en una entrevista ante los medios mexicanos.