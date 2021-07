El nadador que representará a México en 50 Metros Libres Varonil de Natación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

Poco a poco se va acercando más el momento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y la delegación mexicana ya ha inscrito a cerca de 90 atletas, aún a la espera de llevar otros 60 o 70 atletas que representarán al país en la máxima cita de los deportes.

Pues bien, ya se conoce quién será la representante de este país norteamericano en Natación para el rubro de ‘50 Metros Libres Varonil’. Donde México espera hacer una excelente participación con un destacado y reconocido deportista.

Sabiendo ya esto, a continuación te vamos a contar quién es el deportista que se clasificó y luchará por una medalla en Tokio 2021 para dejar el nombre del país azteca en todo lo alto.

Se trata de Gabriel Castaño García, un joven nadador mexicano de 23 años de edad, quien a su corta edad ya se ha logrado ganar un reconocimiento como uno de los mejores de su país. Este deportista regiomontano hizo historia tras conseguir su boleto a las justas olímpicas de Tokio.

“Tengo más confianza entrando ya a los Juegos Olímpicos que hasta hace una semana, antes de dar la marca me sentía muy nervioso, me decía: ‘¿Y si no doy la marca que sigue?, ¿si no me sale bien la carrera?’, muchas cosas estaban pasando por mi mente, pero ahorita ya estoy más relajado y puedo celebrar un poco”, fue lo dicho por el deportista azteca tras su clasificación.