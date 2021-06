Luego de que se confirmara que Alonso Escoboza no está en los planes de Santiago Solari para la próxima temporada del América de México, se filtró una imagen en redes sociales que confirma la incorporación del volante al Necaxa.

Todo esto se dio debido a que un ex diseñador del club ‘Electricista’ decidió tomar ‘venganza’ del equipo por haberlo retirado de la institución y este último filtro el diseño con el que sería presentado Escoboza como nuevo jugador de los ‘Rayos’.

En la publicación, el ex empleado del conjunto hidrocálido manifestó que el club dio por terminado su relación laboral de una mala manera, por lo que no dudo en filtrar la imagen que él mismo realizó donde se confirma la llegada del mediocampista ‘Mochitense’.

Alonso es un futbolista de 28 años que defendió la camiseta de las ‘Águilas’ en la última temporada y ahora al parecer es cuestión de horas para que Necaxa haga oficial su incorporación.

A continuación la polémica publicación.

Hoy terminé relación con Necaxa y me sacaron de una mala manera, pero antes de salir me tocó entregar este trabajo. Ojalá que quien saqué la exclusiva me de crédito pic.twitter.com/ipRC0ykLFG

— Saúl Rodríguez (@SaulRdgz19) June 17, 2021