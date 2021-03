Yhonny Ramírez: “El Pereira se queja de robo ante Chicó y no recuerdan que arreglaron su ascenso”

Luego de la polémica que se presentó en el juego entre Deportivo Pereira ante Boyacá Chicó en el Hernán Ramírez Villegas, el exjugador Yhonny Ramírez se pronunció.

En el empate 0-0 por el descenso entre Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó, se presentó una jugada que causó varias polémicas en el entorno del fútbol colombiano y fue el gol que le invalidaron al ‘Matecaña’ a los últimos minutos tras un fuera de lugar que decretó el juez central, Andrés Rojas, que ratificó, de manera equivocada, tras revisión en el VAR.

+ ¡Se voltearon los papeles! Ahora le dan palo a Pimentel por jugada polémica en el Pereira vs. Chicó

+ ¿Ahora qué dirá Pimentel? Jugada polémica que le dio la victoria a Chicó ante Tolima

Esta acción creó una serie de polémicas y críticas al arbitro del compromiso, teniendo en cuenta que era un partido clave en las aspiraciones para no descender. Sin embargo, este hecho sigue dando de qué hablar y ahora el exjugador de fútbol, Yhonny Ramírez, hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales.

“En el Deportivo Pereira se queja por supuesto robo, en el juego ante el Boyacá Chicó, pero no recuerdan que cuadraron un partido contra Bogotá Fútbol Club, para ganar el cupo de ascenso en 2019 y eliminar al Cortuluá, será el karma o qué”, publicó Ramírez.

Y siguió ” ¿Será que la Dimayor me va a castigar por este mensaje? En el fútbol de nuestro país no tenemos un arbitraje justo, tienen que empezar a pagar mejor esta profesión, para que no existan tantas dudas de los que imponen orden en el campo de juego”.

Yhonny Ramírez, ahora exjugador, pasó por equipos como Leones, Cortuluá, Cúcuta Deportivo, Junior, Millonarios, Boyacá Chicó, Real Cartagena y Envigado FC.