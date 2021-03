Yesus Cabrera sobre Juan Cruz Real: “Con el profe he subido mi nivel”

El volante del América de Cali, Yesus Cabrera, habló en rueda de prensa previo al partido ante Deportivo Pereira de este domingo y se refirió a su momento.

Uno de los referentes del América de Cali, el volante ofensivo Yesus Cabrera, habló este sábado en la sede Gabriel Ochoa Uribe en rueda de prensa ante de los medios de comunicación, donde se refirió a lo que viene siendo esta complicada temporada y también al momento actual de su carrera bajo la gestión de Juan Cruz Real.

+ América de Cali y las razones de Cristian Higuita para no firmar

+ Adrián Ramos y su respaldo para el peruano Aldair Rodríguez

+ Díber Cambindo y las comparaciones con Duván Zapata

Inicialmente, el jugador fue consultado sobre la nueva posición en la que ha estado jugando que es como un volante mixto, después de haber pasado casi toda su carrera como un ’10’. “El profe me ha dado una posición en donde me he sentido cómodo, me he sentido bien, he subido el nivel. Con el proceso de antes y el de ahora he vivido momentos hermosos aquí en el club“.

Además, explicó que están trabajando en la definición para que no ocurra lo sucedido en Tunja, donde dejaron pasar varias oportunidades. “Tenemos que mejorar el tema de la definición porque hemos tenido opciones y de pronto por ahí un poquito el equilibrio porque en ciertos momentos hemos dividido el juego mismo, esto hablando de local“.

Por último, atendió a una pregunta donde le consultaron si había preocupación con relación a la falta de resultados. “Estamos urgidos de resultados y es cierto que se nos ha puesto cuesta arriba la clasificación, que de aquí en adelante los partidos que quedan son finales, que sí o si hay que ir por los 3 puntos y en el peor de los casos hay que seguir sumando“, concluyó.