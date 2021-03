¿Yesus Cabrera se considera ídolo del América de Cali?

Foto: Dimayor

El volante del América de Cali, habló en entrevista y respondió al cuestionamiento sobre su figura dentro del plantel vallecaucano.

Gracias a la época de éxito que ha tenido el América de Cali en los últimos dos años, uno de los cuestionamientos de la hinchada es sobre si dentro de los jugadores bicampeones, alguno se ha graduado como ídolo. La respuesta más común es mencionar a Yesus Cabrera, pues más allá de las 2 estrellas, demostró amor por la institución desde el momento de su llegada, siendo incluso menospreciado en la época oscura del club.

Aunque un sector de la hinchada no está de acuerdo, al final son opiniones personales de cada persona. Sobre este tema, el ’10’ habló en entrevista con el periodista Carlos ‘Petiso’ Arango y respondió a si él se considera como uno. “No me gusta la palabra ídolo por creencia y por tanta historia en el club es difícil igualar la hazaña de grandes jugadores que marcaron al club, tal vez un referente sería“, respondió.

Además, habló sobre su llegada al América por primera vez y cuando tuvo la oportunidad de regresar tras estar prestado en Deportivo Pasto y Once Caldas. “El directo responsable que yo llegara al América de Cali fue el profe Alberto Suárez, Oreste (Sangiovani) también estuvo de acuerdo en que llegara al club. Al profe Suárez le valoro mucho la oportunidad de traerme al club cuando era Director Deportivo“.

Y añadió. “Hubo un chisme que me montaron cuando estaba en Pasto que había dicho que América era de la B, eso nunca fue cierto y el otro fue que yo no quería volver al club. Yo tenía esa espinita con el América cuando jugaba en Once Caldas y decidí volver. Fue un momento duro porque el equipo no tenía buenos resultados“, completó.

Vea la entrevista completa con Yesus Cabrera aquí