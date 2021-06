Yesus Cabrera no renovó con el América de Cali: Tulio Gómez

Este miércoles, el América de Cali comenzó de manera oficial con la era de Juan Carlos Osorio y se llevó a cabo el primer entrenamiento a su mando.

Después de poco menos de un mes, los jugadores del América de Cali regresaron a las instalaciones del club luego de sus vacaciones y se pudieron presentar con el nuevo técnico, Juan Carlos Osorio. Caras como las de Carlos Sierra, Rodrigo Ureña y Joao Rodríguez se hicieron presentes en los entrenamientos, pero hubo una ausencia que hizo ruido entre la hinchada.

El volante Yesus Cabrera no apareció con el resto de jugadores, debido a que su contrato no fue renovado y el máximo accionista del club, Tulio Gómez, confirmó que no consiguieron llegar a un acuerdo. Los únicos jugadores que tampoco hicieron parte del entrenamiento fueron Nicolás Giraldo y Díber Cambindo, fichajes confirmados de Once Caldas y el DIM, respectivamente.

En los últimos días, Cabrera compartió con Duván Vergara en la ciudad de Cartagena, pero el extremo ya regresó e incluso estuvo con la indumentaria de su compañero con el número 10, mientras que el volante compartió en sus redes sociales un video en directo donde se mostraba que seguía en periodo vacacional en su casa en la capital de Bolívar.

Sobre el posible cambio de equipo, se habló mucho de Junior de Barranquilla en las últimas semanas, pero ante la posible contratación de Yeison Guzmán, no terminaría dándose ese fichaje. Cabrera tendría como prioridad buscar una oportunidad en el fútbol del exterior.