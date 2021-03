Yesus Cabrera, más caro que Jarlan, ‘El Rifle’ y Yeison Guzmán

En un listado publicado por el portal Transfermarkt Colombia, se reveló el valor de los volantes ofensivos más caros de la Liga BetPlay.

Recientemente, uno de los portales más conocidos en el mundo del fútbol ha estado creando contenido dirigido hacia el fútbol colombiano, mostrando las cifras en las que están tasados los jugadores de la Liga BetPlay y donde se revelan números que para muchos son inesperados. En esta oportunidad, hicieron un ránking con los volantes ofensivos más caros del país.

En el primer lugar y para sorpresa de muchos, aparece el jugador Yesus Cabrera, quien a pesar de tener 30 años, está viviendo el mejor momento de su carrera profesional y su precio ha ido al alza desde su arribo al América de Cali. Con 1,8 millones de euros, el volante cartagenero supera a nombres importantes y que por su edad, son muy pretendidos en el fútbol del exterior.

En segundo lugar aparece Jarlan Barrera, quien tuvo una fuerte devaluación y ahora está tasado en 1,7 millones de euros. Luego está el espacio para una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano, Yeison Guzmán, tasado en 1,3 millones de euros. El top 5 lo conforman Andrés Andrade y Fabián Sambueza, ambos con una edad mayor y rondando un precio de 1 millón de dólares.

Cabe recordar que estos no son valores exactos, pues lo que dice este portal no corresponde precisamente a lo que los dirigentes de los equipos pidan por sus jugadores. Posiblemente si llega una oferta al América de Cali por Yesus Cabrera, su valor no pasaría del millón de dólares, pero en este portal que es importante para el fútbol europeo, así aparece el jugador.