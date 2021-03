Yesus Cabrera a la hinchada de América: ¿Algún día perdonamos a Juan Camilo Angulo? 

Yesus Cabrera, el que para muchos ya es considerado un ídolo de América de Cali, le hizo una pregunta bastante comprometida a la hinchada escarlata.

Luego de la victoria 0-2 del América de Cali al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano 292, se despertaron varias diferencias entre las fanaticadas de los dos equipos, teniendo en cuenta que era el primer partido entre ambos conjuntos en el año y el único de la primera ronda, además del resultado final.

Ante esto, este domingo, Yesus Cabrera utilizó su cuenta de Instagram para invitar a los hinchas del ‘Escarlata’ y del ‘Azucarero’ a que “no se maten por una camiseta” y contó su ejemplo de fútbol en paz que hizo al finalizar el compromiso. Además, le hizo una pregunta a los hinchas del América sobre el capitán del Cali, Juan Camilo Angulo, quien tuvo su pasado en los ‘Diablos Rojos’.

“Ni rojos , ni verdes, fuera de la cancha todos somos iguales. La vida se respeta… Dios no las dio, él no las quita”. Siguió. ” Terminó el partido, cambié una camiseta con un compañero del Cali y fui y se la llevé a un amigo que es hincha del Cali . Le brillaban los ojos, el sentimiento es el mismo, no hacemos todo tipo de chanzas!! Es fútbol , es muy lindo… no como lo quieren dejar ver unos cuantos . Como diría Adrián, el hecho de que pensemos diferentes no nos hace enemigos”, escribano el jugador.

Y terminó la historia en la red social preguntando “Juan Camilo es mucho jugador de fútbol ¿Algún día lo perdonamos?”