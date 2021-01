Ya es oficial: fue vendido por el Deportivo Cali directo a la MLS

Desde de varias semanas de incertidumbre con relación a su futuro, finalmente se oficializó la venta al fútbol de Estados Unidos.

Deportivo Cali logró cerrar una importante venta de uno de sus canteranos con mejor proyección a la MLS. Se trata del volante ofensivo Déiber Caicedo, quien desde hace varios semestres se ganó el rol protagónico dentro de la plantilla ‘azucarera’ y ahora pasará a ser jugador del Vancouver Whitecaps, donde militan los colombianos Fredy Montero y Cristian Dájome.

De acuerdo a la información que se conoció, el jugador fue vendido por 3 millones de dólares y se conservó un porcentaje para futuras negociaciones. Ahora el jugador tendrá su primera experiencia internacional luego de pasar tres años junto al primer equipo. Si bien en sus últimos partidos no mostró un gran nivel, siempre fue uno de los juveniles más destacados.

One of the top young talents in Colombia 🇨🇴

Welcome to Village, Déiber 🌊#VWFC #ItTakesAVillage pic.twitter.com/45eM1fPg6Q

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) January 26, 2021